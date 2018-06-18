Названа замена балльной системе пенсий

Чем заменят балльную систему пенсий

Российский сенатор Валерий Рязанский заявил, что балльную систему расчета пенсий в стране заменят «значительно упрощенной» методикой. Об этом сообщает НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти откажутся от балльной пенсионной системы, которая действовала в России с 2015 года. Голикова назвала это «очень сложным» решением, которое все равно придется принимать.

Рязанский предположил, что Голикова имела в виду переход на систему, «похожую на то, что было до этого». Новая система, по мнению сенатора, позволит гражданам «более простым методом» определять будущие пенсии.

По словам сенатора, речь идет о «сумме средств, заработанных на взносах человека». Он добавил, что будут «некие ограничения», но подробностей не привел. Рязанский подчеркнул, что система позволит избежать того, чтобы работники с невысокими зарплатами не могли «обеспечить пенсионную историю».

Голикова говорила, что в случае повышения пенсионного возраста размер пенсии будет составлять как минимум 40 процентов от утраченного заработка.

Сейчас каждый рабочий год оценивается в пенсионных баллах. Когда человек выходит на пенсию, баллы за год работы суммируются и умножаются на стоимость балла — показатель, который каждый год устанавливает правительство. В 2018 году пенсионный балл стоит 81,5 рубля. Также к пенсии «по баллам» прибавляется фиксированная пенсия, равная 4982 рублям.

Чтобы получать страховую пенсию в 2018 году, россиянину нужно было набрать хотя бы девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла. К 2025 году гражданам потребуется 15 лет работы и 30 баллов.

Ранее правительство анонсировало пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию начнут поэтапно поднимать с 2019 года. В результате реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и к 2028 году, а пенсионный возраст женщин вырастет с 55-и до 63 лет к 2034 году.