Всем по тысяче. Где взять деньги на «подарок» пенсионерам?

На выполнение обещания Татьяны Голиковой уже в 2019-м увеличить пенсии на 12 тысяч в год нужно примерно 370 млрд рублей. Однако новая пенсионная реформа предполагает плавный старт и продолжительный переходный период

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что благодаря повышению пенсионного возраста уже в следующем году будет ощутимая прибавка к пенсии — 12 тысяч за год. Эксперты уверены: с повышением пенсионного возраста это связано лишь политически, но деньги правительство обязательно найдет.

В стране около 47 миллионов пенсионеров, треть из них продолжают работать. Это важно, так как после заявления Татьяны Голиковой Минтруда пришлось пояснить, что на тысячу рублей пенсии будут повышать через индексацию.

«Это означает, что повышение пенсий затронет только неработающих пенсионеров», — заявили РБК в пресс-службе Минтруда.

Таких в России около 30 миллионов.

Таким образом, получается, что на выполнение обещания Голиковой нужно примерно 370 млрд рублей. Но новая пенсионная реформа предполагает плавный старт и продолжительный переходный период. Где взять деньги?

Евгений Биезбардис, руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ):

«В связи с повышением пенсионного возраста бюджет сэкономит, по моим расчетам, 130 млрд рублей в 2019 году. Соответственно, реально повысить среднюю пенсию на эту тысячу рублей и увеличить коэффициент замещения утраченного заработка, который сейчас составляет 34%, а по международным стандартам должен составлять минимум 40%».

Где взять остальное? Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин уверен, что проблем с деньгами не будет: дешевый рубль и дорогая нефть уже обеспечили властям необходимую для этого подушку безопасности. А сам подарок пенсионерам, по словам экономиста, вполне логичен, и объявили о нем своевременно. Прозвучала новость: пенсионный возраст поднимут. Такому не радовались ни в одной стране мира, везде население было недовольно, но исход был один. В 2010-х годах на повышение пошли сразу несколько европейских государств. Если же говорить о системе 55-60, сейчас в таком возрасте на пенсию не выходят ни в одной из стран бывшего СССР.

В России интернет-петиция против повышения пенсионного возраста за несколько дней набрала более миллиона подписей. Параллельно появились новости о том, что Кремль рассматривает возможность смягчения новой реформы. Осязаемая прибавка в тысячу рублей ежемесячно уже в следующем году — это тоже способ успокоить население, говорит Евгений Надоршин:

«Никакой связи с реформой и дополнительными страховыми взносами здесь нет. Есть желание снизить сопротивление очень непопулярной мере, которое, судя по всему, будет высоким. Есть нефтегазовые доходы, которые можно направить на эти цели, и это было бы вполне справедливо».

Положение о том, что пенсия по старости должна составлять не менее 40% от зарплаты, содержится в конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». Ранее правительство внесло этот документ на ратификацию в Госдуму

Россия также должна отказаться от балльной системы в формировании пенсии. Ее приняли в 2015 году, но, судя по комментариям, которые давали чиновники, даже в правительстве в этих баллах разобрались далеко не все. Теперь, по крайней мере согласно планам, все будет жестче, но проще.