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Профсоюз готовит протесты из-за пенсионной реформы
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Профсоюз пообещал протесты из-за повышения пенсионного возраста 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Конфедерации труда России, профсоюза, инициировавшего петицию против повышения пенсионного возраста, которая набрала миллион подписей, пообещал «более активную фазу» кампании против пенсионной реформы, сообщает РБК.
Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко пояснил, что подача петиции на сайте change.org — лишь один из компонентов кампании профсоюза против повышения пенсионного возраста.
«За неделю мы собрали более миллиона подписей. Нами также запущена петиция на «Российской общественной инициативе», которая будет обязательно рассмотрена, после того как наберет более 100 тыс. голосов. Сейчас порядка 70 тыс. уже есть», — сказал Кравченко.
Он добавил, что Конфедерация труда России на следующей неделе перейдет «к более активной фазе» кампании и созданию общественного штаба, который определится с порядком коллективных действий по борьбе с повышением пенсионного возраста по всей России.
«В том числе [мы рассматриваем] любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые мы сможем согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу», — отметил Кравченко.
Он подчеркнул, что в коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии.
«Парламентские политические партии заявили о своем намерении участвовать в кампании — это и ЛПДР, «Справедливая Россия» и КПРФ», — сказал Кравченко.
В соответствии с президентским указом 202 на время чемпионата мира проведение собраний, митингов, демонстраций, не связанных с футбольным турниром, возможно только по согласованию с властями. Причем они также определяют маршрут мероприятия и длительность акции.
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