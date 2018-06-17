Ещё
Власти хотят ввести новые расчеты пенсий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голикова подтвердила отказ от пенсионных баллов 

Вести.Ru 3 часа назад
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" подтвердила, что ожидается уход от балльной пенсионной системы (действует с 2015 года).
Голикова понимает, что это сложное решение, но его придется принимать.
>> Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян
Пенсионная реформа стартует с 2019 года, и, согласно, ее правилам, пенсия должна будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.
Нельзя считать среднюю температуру по больнице, заявила вице-премьер. Нужны индивидуальные расчеты, и правительство готово их предоставить.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Голикова пообещала, что Роструд будет пресекать попытки уволить человека перед выходом на пенсию или не принимать на работу из-за возраста.
Кроме того, вице-премьер пообещала, что доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тысяч рублей в год. Со следующего года пенсионеры ежемесячно будут получать в среднем на тысячу рублей больше, чем годом ранее,
Вести.Ru: последние новости
Пока добровольно: Голикова сообщила подробности пенсионного законопроекта Роскачество назвало лучшее и худшее пиво 10 стран с самыми щедрыми пенсиями
Комментарии175
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу потряс новый скандал141
Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян1027
ВСУ устроили «сафари» на мирных жителей233
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут893
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1666
Видео
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение