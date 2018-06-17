Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян

«Что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — отметила она.

Голикова подчеркнула, что правительство будет бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискателям или пытающимися уволить работника перед выходом на пенсию.

«Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит 12 тысяч рублей в год. Дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста средства останутся в пенсионной системе.