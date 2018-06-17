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Голикова объяснила повышение НДС именно до 20%
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Голикова объяснила повышение НДС именно до 20% 

Газета.Ru 17 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему власти приняли решение повышать НДС именно до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью с Голиковой в эфире передачи «Итоги недели».
Голикова напомнила, что в отношении НДС обсуждались разные маневры, в том числе и увеличение НДС до 22%. Она заметила, что от этой идеи отказались, так как в этом случае НДС повлиял бы на инфляцию.
"Почему оставили 2%? Потому что выше — это переход границы чувствительности, при котором уже нужно принимать другие решения", — сказала Голикова.
Она также добавила, что увеличение инфляции будет компенсировано индексацией пенсий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента законопроекты о пенсионной реформе и о повышении НДС.
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