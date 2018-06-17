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Законопроект о пенсионной реформе рассмотрят 18 июня
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Законопроект о пенсионной реформе рассмотрят 18 июня 

Свободная пресса 17 июня 2018
Уже в понедельник, 18 июня, комитет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе. «В понедельник утром мы проведём (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим совету направить в рассылку. Обсуждать по существу мы не будем», — цитирует главу комитета Ярослава Нилова RT.
Предполагается, что после этого документ может быть направлен в регионы. А уже затем его будут рассматривать по существу в Госдуме.
Напомним, 14 июня правительство РФ приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, выплаты пенсионерам отныне будут расти на 1000 рублей в год.
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