Законопроект о пенсионной реформе рассмотрят 18 июня

Уже в понедельник, 18 июня, комитет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе. «В понедельник утром мы проведём (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим совету направить в рассылку. Обсуждать по существу мы не будем», — цитирует главу комитета Ярослава Нилова RT.

Предполагается, что после этого документ может быть направлен в регионы. А уже затем его будут рассматривать по существу в Госдуме.

Напомним, 14 июня правительство РФ приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, выплаты пенсионерам отныне будут расти на 1000 рублей в год.