Среднегодовая прибавка для неработающих пенсионеров составит 12 тысяч рублей

Сегодня в Москве состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), на котором выступила вице-премьер Татьяна Голикова , прояснив ряд важных моментов в грядущей пенсионной реформе. Так, среднегодовая прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тысяч рублей для неработающих пенсионеров.

«Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май (…) среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тысячу рублей. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в год», — приводит слова Голиковой информагентство ТАСС

Вице-премьер отметила, что все предлагаемые изменения в пенсионной системе направлены исключительно на повышение уровня жизни нынешних и будущих пенсионеров. Дополнительно Голикова пояснила, что далее уже увеличенная пенсия будет индексироваться в установленном порядке. При этом пенсионеры, которые будут выходить на заслуженный отдых в переходный период, будут получать размер пенсии, сложившийся к тому времени, а средства, полученные дополнительно за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе.

«Мы предполагаем, что все средства (…) во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», — подчеркнула она. Напомним, что на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести переходный период для проведения пенсионной реформы.

Законопроект об изменении пенсионного возраста в России предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет у женщин. При этом весь переходный период будет длиться с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин.

Фото: https://pixabay.com/