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Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
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В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о повышении пенсионного возраста 

RT на русском 6 часов назад
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в беседе с RT, почему необходимо принимать меры о повышении пенсионного возраста в России.
≥≥ Медведев определил судьбу пенсионной реформы
«У нас растёт численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, и это самая главная причина, почему этот вопрос нужно рассматривать. Если мы оставим всё, как есть, то существует серьёзный риск того, что мы в ближайшее время не сможем обеспечить выполнение социальных обязательств в отношении наших сегодняшних пенсионеров. Либо увеличить нагрузку на молодёжь — это недопустимо, либо предпринимать какой-то другой вариант. Вопрос требует рассмотрения и принятия решения. Мы сегодня говорим о хорошей тенденции, о том, что у нас растёт продолжительность жизни, изменились условия жизни, медицина, условия труда, экология, инфраструктура», — отметила Бибикова.
По её словам, необходимо принимать соответствующие меры, чтобы сохранить систему и обеспечивать выплаты.
«Предложение правительства растянуто на период, это не шоковое решение вопроса. Это то, что приемлемо. Закон внесли в Госдуму, решение не принимается за кулисами, данный законопроект будет направлен во все регионы, чтобы они могли посмотреть, будет широчайшее обсуждение, предложения будут те, которые обоснованы», — заключила Бибикова.
16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
RT на русском: последние новости
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