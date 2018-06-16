Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным

В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о повышении пенсионного возраста

По её словам, необходимо принимать соответствующие меры, чтобы сохранить систему и обеспечивать выплаты.

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