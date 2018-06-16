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Голикова: число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч
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Голикова: число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В России число трудоспособных граждан ежегодно снижается на 400 тыс. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.
"Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тыс., а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию — ежегодно это 1,5 и 1,6 млн человек", — сказала Голикова.
По ее словам, реформа позволит повысить пенсии в стране — в том числе и для тех граждан, кто уже достиг пенсионного возраста.
"Сегодня у нас 46,5 млн человек [получают пенсии], из них 39,3 млн человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров… будет то повышение, которое анонсировано", — добавила вице-премьер.
Правительство планирует увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму 16 июня.
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