Голикова: число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч

России число трудоспособных граждан ежегодно снижается на 400 тыс. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.

"Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тыс., а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию — ежегодно это 1,5 и 1,6 млн человек", — сказала Голикова.

По ее словам, реформа позволит повысить пенсии в стране — в том числе и для тех граждан, кто уже достиг пенсионного возраста.

"Сегодня у нас 46,5 млн человек [получают пенсии], из них 39,3 млн человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров… будет то повышение, которое анонсировано", — добавила вице-премьер.