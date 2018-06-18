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Россиянам пообещали индивидуальный расчет пенсий
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Россиянам пообещали индивидуальный расчет пенсий 

Авторадио 15 часов назад
Фото: Газета "Труд"
Доходы работающих пенсионеров не уменьшатся из-за реформы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом индексации выплат трудоустроенным пенсионерам по-прежнему не предполагается, сказала Голикова. Она пообещала представить индивидуальный расчет пенсий, а не принятое ранее отношение «средней» пенсии к «средней» зарплате. Реформирование пенсионной системы позволит увеличить размер пенсий до 40% от утраченного заработка, заверила вице-премьер. Правительство предложило изменить пенсионную систему со следующего года. Возраст выхода на пенсию постепенно повысится до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
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