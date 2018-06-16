Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии

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Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста

Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год 

ТАСС 1 час назад
Средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
≥≥ Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста
Средства, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе, — сказала Голикова.
"Мы предполагаем, что все средства <…> во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан", — сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Комиссия рассматривала в субботу законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.
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