Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии

Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год

Средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Средства, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе, — сказала Голикова.

"Мы предполагаем, что все средства <…> во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан", — сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Комиссия рассматривала в субботу законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.