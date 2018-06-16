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Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста
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Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста 

Рамблер 32 минуты назад
Повышение пенсионного возраста в России не является «беспределом», эта мера назрела давно, — заявил известный российский журналист Владимир Познер, отвечая на вопрос читательницы на своем личном сайте.
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«Владимир Владимирович, как Вы относитесь к законопроекту о повышении пенсионного возраста? Неужели русский народ в очередной раз готов под крики стадионов «Оле-Оле-Оле!» закрыть глаза на беспредел Госдумы?», — спросила журналиста пользователь Татьяна.
В ответ Познер заявил, что в России растет число пенсионеров и сокращается количество работающих граждан, которые платят в пенсионный фонд. В итоге обеспечить пенсии в будущем будет невозможно, не проведя реформу.
Вдобавок, по словам журналиста, неразумно уходить на пенсию в 55 и 60 лет. Многие люди в этом возрасте способны трудиться и желают этого.
«В мире это давно поняли, типичен уход на пенсию в 65–67 лет, причем для женщины и мужчины одинаково… Я не считаю решение о повышении пенсионного возраста в России беспределом, напротив, считаю его давно назревшим делом», — подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планах правительства повысить пенсионный возраст с 2019 года.
Специалисты уже подсчитали выгоду для государства. Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал сумму, которую бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста.
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