Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России не является «беспределом», эта мера назрела давно, — заявил известный российский журналист Владимир Познер отвечая на вопрос читательницы на своем личном сайте.

«Владимир Владимирович, как Вы относитесь к законопроекту о повышении пенсионного возраста? Неужели русский народ в очередной раз готов под крики стадионов «Оле-Оле-Оле!» закрыть глаза на беспредел Госдумы?», — спросила журналиста пользователь Татьяна.

В ответ Познер заявил, что в России растет число пенсионеров и сокращается количество работающих граждан, которые платят в пенсионный фонд. В итоге обеспечить пенсии в будущем будет невозможно, не проведя реформу.

Вдобавок, по словам журналиста, неразумно уходить на пенсию в 55 и 60 лет. Многие люди в этом возрасте способны трудиться и желают этого.

«В мире это давно поняли, типичен уход на пенсию в 65–67 лет, причем для женщины и мужчины одинаково… Я не считаю решение о повышении пенсионного возраста в России беспределом, напротив, считаю его давно назревшим делом», — подытожил журналист.