Путин сделал заявление по зарплатам в регионах

Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах при формировании бюджетов

Рамзаном Кадыровым. Российские регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения уровня показателей по зарплатам, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Чечни ≥≥ Путин вернул зарплаты россиянам «Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. Глава государства с сожалением отметил, что в ряде регионов уже есть такие сложности. «Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», — добавил он. Ранее Путин назвал повышение доходов россиян ключевой задачей на ближайшие годы.