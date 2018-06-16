Путин сделал заявление по зарплатам в регионах

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Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах при формировании бюджетов 

RT на русском 59 минут назад
Российские регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения уровня показателей по зарплатам, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства с сожалением отметил, что в ряде регионов уже есть такие сложности.
«Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», — добавил он.
Ранее Путин назвал повышение доходов россиян ключевой задачей на ближайшие годы.
RT на русском: последние новости
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