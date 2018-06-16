Чемпионат мира создает России прикрытие для непопулярного повышения пенсионного возраста

• В основе предложения Правительства постепенное увеличение возраста выхода на пенсию, начиная с 2019 года.

Медведев также анонсировал планы по увеличению ставки налога на добавленную стоимость.

России , охваченной лихорадкой из-за футбольного чемпионата мира, правительство продвинулось вперед с введением изменений, которых общественность боится на протяжении десятилетия.

Если предложение Кабмина будет принято законодателями, то страна, в которой возраст выхода на пенсию один из самых низких среди развитых государств, в следующем году начнет постепенно отодвигать время, когда людям будет разрешено оставить работу. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в Москве в четверг, что законопроект будет направлен в парламент «в ближайшее время», чтобы его можно было успеть принять до летних каникул — в таком случае он должен быть одобрен до завершения чемпионата мира 15 июля.

Стареющее население России оказывает давление на экономику и федеральный бюджет, который сталкивается с растущей нагрузкой по мере сокращения численности рабочей силы. Звучавшие на протяжении последнего десятилетия призывы некоторых чиновников повысить пенсионный возраст встретили решительную оппозицию со стороны общественности, даже несмотря на то, что пенсии низкие, и многие пенсионеры предпочитают продолжать работать. Время, когда прозвучало данное объявление, может на этот раз помочь приглушить реакцию.

«Выбранный момент хороший: начало лета, минимальная социальная активность и запрет на массовые собрания во время чемпионата мира по футболу, — написал в «Твиттере» экономист Сергей Алексашенко , который в 1995-1998 годах был заместителем председателя Центробанка , — Из всех возможных вариантов повышения пенсионного возраста, правительство выбрало самый жесткий».

«Живут дольше»

Согласно предложению, пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году, сказал Медведев. По его словам, этот шаг был необходим для повышения уровня жизни пенсионеров и сохранения баланса рынка труда. По прогнозам Федеральной службы статистики, ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет до 74 лет для мужчин и до 82 лет для женщин к 2034 году, когда процесс повышения пенсионного возраста должен быть полностью завершен.

«Люди сейчас не просто живут дольше, они остаются активными, — сказал Медведев, — Многие в этом возрасте полны энергии и желания работать, у многих все еще есть маленькие дети».

В составе пакета бюджетных мер, правительство также предложило с 2019 года увеличить налог на добавленную стоимость. Если план Кабмина будет утвержден, НДС вырастет с 18 до 20%. Так называемый «налоговый маневр» в нефтяной отрасли Медведев предложил завершить за шестилетний период, который начнется в 2019 году. Этот сдвиг будет включать в себя отмену экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты, а также повышение налога на производство.

Все эти налоговые изменения должны стимулировать экономический рост, заявил Медведев.

Повышение пенсионного возраста может добавить 0,5 процентного пункта к экономическому росту в среднесрочной перспективе, считает московский экономист « Ренессанс Капитал Олег Кузьмин . Согласно опросу «Блумберг» , валовой внутренний продукт до 2020 года будет расти менее чем на два процента в год.

Решения о повышении пенсионного возраста и НДС были приняты в четверг, потому что именно тогда «были согласованы» позиции всех заинтересованных сторон, — сообщила по телефону пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова

Данные меры, вместе взятые, поставят под угрозу сохранение жизненных стандартов людей предпенсионного возраста, у которых не будет возможности одновременно получать пенсию и работать неполный рабочий день, считает руководитель программы региональных исследований московского Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич

Эффект бедности

«Обычно люди получают небольшую пенсию, а также зарплату — в России пенсия представляет собой дополнительный доход, и теперь ее не будет, — сказала она по телефону, — Увеличение НДС, который является налогом на конечное потребление, означает ускорение инфляции, поэтому цены на товары будут расти, а доходы сократятся».

Президент Владимир Путин стремится наполовину сократить бедность в течение своего нового срока, который продлится до 2024 года. Согласно данным официальной статистики, в 2017 году за чертой бедности находилось более 19 миллионов человек, или 13,2% населения.

«Отрадно, что Кабмин движется вперед с проведением изменений в то время, когда цены на нефть растут, что снимает острую необходимость изменения фискальной структуры, — отметила экономист лондонского журнала «Барклайс Капитал» Лиза Ермоленко, — В периоды высоких цен на нефть в прошлом правительство часто предпочитало откладывать реформы».

Материал подготовлен при содействии Дины Хренниковой (Dina Khrennikova), Ольги Танас (Olga Tanas) и Евгении Письменной (Evgenia Pismennaya).