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Пенсионную реформу могут пересмотреть
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Пенсионную реформу могут пересмотреть 

Рамблер 17 минут назад
Управление президента по внутренней политике собирает в регионах информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
В зависимости от остроты реакции власти будут думать о смягчении реформы вплоть до снижения возраста выхода на пенсию или увеличения переходного периода.
>> Назван срок принятия повышения пенсионного возраста
По словам одного из собеседников издания, смягчение реформы определенно будет: это стандартный ход — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем смягчить его, чтобы успокоить общественность.
О решении правительства России увеличить пенсионный возраст было объявлено в минувший четверг. Согласно предложению кабмина, возраст выхода на пенсию для мужчин поэтапно увеличится на 5 лет до 65 лет, для женщин — на 8 лет до 63 лет.
Комментарии24
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