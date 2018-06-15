Пенсионную реформу могут пересмотреть

Управление президента по внутренней политике собирает в регионах информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

В зависимости от остроты реакции власти будут думать о смягчении реформы вплоть до снижения возраста выхода на пенсию или увеличения переходного периода.

По словам одного из собеседников издания, смягчение реформы определенно будет: это стандартный ход — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем смягчить его, чтобы успокоить общественность.