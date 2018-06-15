Финансисты рассказали о господдержке при покупке жилья

Вычет в части расходов на строительство жилья или погашение ипотечного кредита предоставлялся только на один и тот же объект недвижимости, если жилье было куплено до 01.01.2014 г. Повторно вычет на купленное в этот период жилье не предоставляется.

С 01.01.2014 г. изменилась ст. 220 НК РФ . Стало возможным получить вычет до его полного использования. При этом неважно, сколько объектов недвижимости куплено или построено физлицом. Эти положения применяются к правоотношениям, возникшим после указанной даты, то есть к плательщикам, которые подают на вычет впервые и купили квартиру в 2014 году или позднее.

В ближайшее время этот порядок финансисты менять не планируют.

Что же касается поддержки семей с детьми, то с начала этого года семьям с двумя или тремя детьми, если второй или третий ребенок родились с 01.01.2018 г. по 31.01.2022 г. выделяется льготная ипотека по ставке 6%, в случае, если куплена новая квартира или свежепостроенный дом, или же если семья участвует в долевом строительстве. Сроки такого льготного кредита составят три года для семей с двумя и 5 лет для семей с тремя детьми. Аналогичная ставка действует и при рефинансировании существующего займа.

Также для семей с двумя или более детьми действует программа семейного капитала. Выделенные средства маткапитала можно потратить на покупку, строительство или реконструкцию жилья.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»