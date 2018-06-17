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Голикова: Законопроект о накопительной части пенсии могут вынести на обсуждение осенью
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Голикова: Законопроект о накопительной части пенсии могут вынести на обсуждение осенью 

Прайм 17 июня 2018
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 17 июн /ПРАЙМ/. Проект закона о накопительной части пенсии может быть вынесен на общественное обсуждение осенью этого года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
"Сейчас мы работаем над проектом закона о накопительной части пенсии. Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение, и тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы. Не обязательный", — сказала Голикова.
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