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Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год
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Голикова: Средний доход пенсионеров вырастет на 12 тысяч рублей в год 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений (РТК).
Она уточнила, что по прогнозу социально-экономического развития на май этого года, правительство оценивает, что в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Значит, каждый получатель пенсии получит дополнительно в среднем по 12 тысяч в год, в зависимости от стажа и размера страховых взносов.
Также Голикова отметила, что эта прибавка в дальнейшем будет индексироваться, и эти деньги будут включены в базу пенсионного обеспечения.
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