Пенсионная реформа не коснется еще одну категорию россиян

Пенсионная реформа не коснется космонавтов

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила впоследствии, что закон может быть принят парламентом уже в сентябре 2018 года.

"Пенсионером космонавт становится после того, как он пробыл 10 лет на должности космонавта (в отряде космонавтов) или 7,5 лет, если это женщина, включая период, когда он был кандидатом в космонавты. Все это предусмотрено законом о государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что правила расчета пенсии космонавта и все факторы, от которых зависит ее размер, прописаны в постановлении правительства №455 от 17 мая 1993 года.

После зачисления в отряд космонавтов "новичкам" приписывается звание "кандидат в космонавты". Без каких-либо надбавок пенсия космонавта составляет 55% от его заработка. Согласно положению о материальном обеспечении космонавтов в России, должностной оклад кандидата в космонавты, не летавшего в космос, без надбавок за выслугу лет и компенсирующих и стимулирующих выплат составляет 60900 рублей.

При этом размер всех надбавок, например за класс по итогам космических полетов, за ученую степень и за выслугу лет может достигать порядка 200% от оклада.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.