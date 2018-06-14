Официально: В России повышается пенсионный возраст и НДС

На заседании правительства, которое в эти минуты проходит в Москве Дмитрий Медведев рассказал о планах повышения пенсионного возраста и о том, чем это может быть хорошо для самих россиян, несмотря на их резко негативную оценку этого явления.

Так, по словам премьер-министра РФ , несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году.

Так, по словам Медведева, увеличение трудоспособного возраста позволит добиться ежегодного увеличения пенсий для россиян в рамках 1000 рублей. Сейчас средний размер пенсий для неработающих — 14414 рублей, за последние три года они росли на 400-500 рублей.

Кроме того важной реформой правительства РФ стало увеличение НДС. Дмитрий Медведев объявил о сохранении льготного НДС на важные продукты питания и товары в размере 10%, однако тут же рассказал о повышении стандартной ставки НДС с 18% до 20%.

Это значит, что многие товары, пользующиеся спросом, на прилавках подорожают, разогнав инфляцию. А на товары с низким спросом производители вынуждены будут снизить отпускные цены, лишив себя части прибыли. Прибыль компаний — это зарплата сотрудников и возможность модернизации производства.