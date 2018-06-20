Россияне назвали желаемый размер пенсий

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в 20-40 тысяч рублей, но в реальности средний размер выплат составляет 13,5 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

По словам 32 процентов респондентов, их устроила бы пенсия в 20–25 тысяч рублей. Еще 28 процентов опрошенных считают, что пенсионерам нужно получать 25–40 тысяч рублей в месяц.

21 процент участников опроса согласны на пенсию в 15–20 тысяч, а 14 процентов хотят получать более 40 тысяч рублей в месяц.

Только четыре процента опрошенных сказали, что им достаточно пенсии в 10-15 тысяч рублей. В Росстате средним размером пенсий назвали 13,5 тысячи рублей. Таким образом, ожидания россиян по размерам пенсий в два раза превышают их реальный уровень.

В июне правительство РФ анонсировало поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и, а женщины — в 63 года вместо 55-и к 2034 году.