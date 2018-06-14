Пенсия откладывается: правительство предлагает ввести реформы с 2019 года

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года. Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев , довести возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет планируется через десять лет. Для женщин до 63 лет — через 16.

На заседании правительства премьер сказал, что сложившаяся ситуация в пенсионной системе грозит разбалансировкой. Власти намерены выплачивать социальную пенсию по старости женщинам с в 68 лет, а мужчинам — с 70-ти. Ее получат те, кто не смог официально наработать необходимый трудовой

Дмитрий Медведев председатель Правительства РФ стаж. Также Медведев объявил о повышении НДС в России. Правительство решило поднять ставку до 20%, но льготы на социально значимые товары будут сохранены. «Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными. Повышение пройдет постепенно. Например, мужчины, родившиеся в 1959 году и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году. Соответственно, в возрасте 61 и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году. Соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин, 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения».

Увеличится и возраст выхода досрочного выхода на пенсию. Он станет больше на восемь лет для педагогов, медицинских сотрудников и творческих работников. Сейчас, чтобы уйти на пенсию, им необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет.

То же самое касается и пенсионного возраста тех, кто работает в условиях Крайнего Севера. Для них предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Сейчас — 55 и 50.

Не затронут такие изменения только тех, кто работает в тяжелых условиях. Это шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники