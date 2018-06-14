Правительство предлагает зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22%

"Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", — сказал Силуанов.

В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.