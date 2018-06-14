Ещё
Правительство предлагает зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство предлагает зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22% 

ТАСС 14 июня 2018
Фото: ТОП68
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.
"Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", — сказал Силуанов.
В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.
ТАСС: последние новости
Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров Кудрин заявил, что не знает о планах правительства по повышению пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста918
Названа цель пенсионной реформы в России349
Голикова заявила о массовых сокращениях525
8-метровый питон целиком съел женщину36
Малахов «заткнул» неадекватную звезду75
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение