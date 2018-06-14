Правительство предлагает зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22% 

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.
"Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", — сказал Силуанов.
В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.