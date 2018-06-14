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Медведев: Граждане со стажем в 45 лет смогут выйти на пенсию досрочно
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Медведев: Граждане со стажем в 45 лет смогут выйти на пенсию досрочно 

Мир24 14 июня 2018
Правительство России предлагает предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для граждан, имеющим трудовой стаж в 45 лет. Они смогут уйти на заслуженный отдых на два года раньше — с таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Напомним, 14 июня в правительстве обсуждается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В дальнейшем он может быть передан на рассмотрение Государственной думы.
Стоит отметить, что пенсионный возраст в нашей стране не менялся в течение шестидесяти лет. Повышение возрастной планки необходимо, чтобы выплаты неработающим пенсионерам повышались быстрее уровня инфляции.
Дмитрий Медведев также отметил, что изменения не затронут тех, кто уже вышел на пенсию. Повышение возраста трудоспособности предлагается проводить поэтапно, с длительным переходным периодом.
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