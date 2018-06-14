Ещё
Власти определились с повышением НДС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти определились с повышением НДС 

Lenta.ru 1 час назад
Одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста правительство может внести в Госдуму 14 июня документ об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Льготная ставка налога в 10 процентов будет пока сохранена.
«И без того будет слишком много негативных новостей», — сказал собеседник издания.
Льгота сейчас действует для продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств, книг, учебников и детских товаров. В 2017 году она обошлась бюджету почти в 550 миллиардов рублей, в 2018-2019 годах расходы вырастут до 600 и 650 миллиардов рублей соответственно.
«Решение о повышении НДС — наиболее эффективное для поступления дополнительных денег и наименее вредное с точки зрения увеличения налоговой нагрузки. При этом не [нужно] трогать льготный НДС», — сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
28 мая «Ведомости» писали, что правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 процентов до 20 процентов. Эти деньги пойдут на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина, отмечала газета.
В мае вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается повышать НДФЛ, и министерство финансов готовит предложения по налоговой системе для обсуждения в Госдуме, которые должны быть приняты в весеннюю сессию — до середины июля.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии161  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Станислав Говорухин211
Украина развернула ударную группировку у границ России260
Крым хотят переименовать415
Умер Станислав Говорухин45
«Врачи просто не знают и боятся»15
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
02:53
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Общество Новости Москвы
05:31
Пока вы спали: Трамп помечтал о «лучшем» Путине
В мире
01:14
Украина развернула ударную группировку у границ России
Войска Армия
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:35
Говорухин не может говорить
Шоу-бизнес Политика
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
00:10
Бузова потеряла голос
Шоу-бизнес
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение