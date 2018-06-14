Власти определились с повышением НДС

Одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста правительство может внести в Госдуму 14 июня документ об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Льготная ставка налога в 10 процентов будет пока сохранена.

«И без того будет слишком много негативных новостей», — сказал собеседник издания.

Льгота сейчас действует для продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств, книг, учебников и детских товаров. В 2017 году она обошлась бюджету почти в 550 миллиардов рублей, в 2018-2019 годах расходы вырастут до 600 и 650 миллиардов рублей соответственно.

«Решение о повышении НДС — наиболее эффективное для поступления дополнительных денег и наименее вредное с точки зрения увеличения налоговой нагрузки. При этом не [нужно] трогать льготный НДС», — сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

28 мая «Ведомости» писали, что правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 процентов до 20 процентов. Эти деньги пойдут на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина , отмечала газета.