В РФ могут частично отменить банковскую тайну

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Умер Станислав Говорухин

В России предлагают отменить банковскую тайну для органов опеки 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Органам опеки и попечительства предлагают дать право получать доступ к банковской информации граждан, находящихся под опекой. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился RT, представил в Заксобрание Оренбургской области для последующего внесения в Госдуму губернатор Юрий Берг.
Проект предусматривает внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности».
«Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц, находящихся под опекой или попечительством либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, выдаются кредитной организацией по запросам органов опеки и попечительства при реализации ими полномочий…», — говорится в документе.
При этом проектом закона органам опеки запрещается разглашать полученную информацию третьим лицам.
Предполагается, что реализация инициативы поможет соблюcти опекунами права и законные интересы подопечных, а также обеспечить сохранность их имущества.
Ранее СМИ сообщали о случаях присвоения опекунами денег подопечных.
Так, в апреле стало известно о том, что в Шушенском районе Красноярского края женщина в течение двух лет получала через почтальона деньги, которые полагались опекаемому ей несовершеннолетнему ребенку. Однако на расчётный счёт ребёнка женщина средства не зачисляла, а тратила их по своему усмотрению. Таким образом она израсходовала 150 тысяч рублей. Кроме того, в мае сообщалось об опекуне в Удмуртии, который присвоил более 250 тысяч рублей инвалида.
В феврале еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в ЕС больше нет банковской тайны.
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