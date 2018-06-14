В РФ могут частично отменить банковскую тайну

В России предлагают отменить банковскую тайну для органов опеки

Органам опеки и попечительства предлагают дать право получать доступ к банковской информации граждан, находящихся под опекой. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился RT, представил в Заксобрание Оренбургской области для последующего внесения в Госдуму губернатор Юрий Берг

Проект предусматривает внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности».

«Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц, находящихся под опекой или попечительством либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, выдаются кредитной организацией по запросам органов опеки и попечительства при реализации ими полномочий…», — говорится в документе.

При этом проектом закона органам опеки запрещается разглашать полученную информацию третьим лицам.

Предполагается, что реализация инициативы поможет соблюcти опекунами права и законные интересы подопечных, а также обеспечить сохранность их имущества.

Ранее СМИ сообщали о случаях присвоения опекунами денег подопечных.

Так, в апреле стало известно о том, что в Шушенском районе Красноярского края женщина в течение двух лет получала через почтальона деньги, которые полагались опекаемому ей несовершеннолетнему ребенку. Однако на расчётный счёт ребёнка женщина средства не зачисляла, а тратила их по своему усмотрению. Таким образом она израсходовала 150 тысяч рублей. Кроме того, в мае сообщалось об опекуне в Удмуртии , который присвоил более 250 тысяч рублей инвалида.