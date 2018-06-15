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Назван срок принятия повышения пенсионного возраста
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Назван срок принятия повышения пенсионного возраста
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста

Назван срок принятия закона о повышении пенсионного возраста 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре этого года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что кабмин предложил «мягкий вариант» реформы, который не является шоковой терапией.
«Закон может быть окончательно принят парламентом в сентябре-октябре, то есть до конца года», — приводит ее слова РИА «Новости».
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Также по ее словам, Совет Федерации принципиально поддерживает озвученные правительством в четверг предложения по налоговым изменениям, в том числе повышение НДС, этот шаг не приведет к ухудшению положения беднейших слоев населения.
Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.
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