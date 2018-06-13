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Более 600 детей-сирот получили жилье на Дону с начала года
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Более 600 детей-сирот получили жилье на Дону с начала года 

АиФ Ростов 29 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Более 600 детей-сирот получили жилье в Ростовской области с начала 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, на обеспечение жильем детей-сирот в регионе с начала года затрачено 283 млн рублей.
До конца 2018 года на эти цели планируется направить 1,2 млрд рублей.
Выделяемые деньги позволят обеспечить жильем около 1600 детей-сирот.
Ранее сообщалось о выделении Миллеровскому району из резервного фонда бюджета Ростовской области 28,5 млн рублей на жилье для детей-сирот. Деньги пойдут на покупку квартир для 28 человек.
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