Более 600 детей-сирот получили жилье на Дону с начала года

Более 600 детей-сирот получили жилье в Ростовской области с начала 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, на обеспечение жильем детей-сирот в регионе с начала года затрачено 283 млн рублей.

До конца 2018 года на эти цели планируется направить 1,2 млрд рублей.

Выделяемые деньги позволят обеспечить жильем около 1600 детей-сирот.

Ранее сообщалось о выделении Миллеровскому району из резервного фонда бюджета Ростовской области 28,5 млн рублей на жилье для детей-сирот. Деньги пойдут на покупку квартир для 28 человек.