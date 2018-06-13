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Нацбанк Чехии ограничит суммы ипотечных займов
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Нацбанк Чехии ограничит суммы ипотечных займов 

Prian.ru 6 часов назад
Фото: Prian.ru
Ранее 85% всех ипотечных кредитов выдавалось на сумму не более 80% стоимости приобретаемого жилья. А оставшиеся 15% предполагали выдачу займа в размере до 90% стоимости недвижимости. Но сейчас, благодаря экономическому росту, ипотек берут все больше, потому если не менять ситуацию — возможен «бум» на рынке жилья, сообщает Пражский Экспресс.
Новые ограничения вводятся для того, чтобы обезопасить экономику страны от подобных потрясений, которые могут возникнуть в случае жилищного кризиса или невозможности выдать достаточное число кредитов.
Согласно данным Ihned.cz, в 2017 году Чехия отличилась самым стремительным ростом цен на жилье среди других государств Евросоюза — на целых 16%. Хотя, судя по другому рейтингу, подъем составил всего 8,4%. По мнению специалистов, стоимость местного жилья завышена на 14%. Люди вынуждены платить больше, в том числе, и по ипотеке, что еще больше повышает экономические риски.
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