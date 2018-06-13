Нацбанк Чехии ограничит суммы ипотечных займов

Ранее 85% всех ипотечных кредитов выдавалось на сумму не более 80% стоимости приобретаемого жилья. А оставшиеся 15% предполагали выдачу займа в размере до 90% стоимости недвижимости. Но сейчас, благодаря экономическому росту, ипотек берут все больше, потому если не менять ситуацию — возможен «бум» на рынке жилья, сообщает Пражский Экспресс.

Новые ограничения вводятся для того, чтобы обезопасить экономику страны от подобных потрясений, которые могут возникнуть в случае жилищного кризиса или невозможности выдать достаточное число кредитов.