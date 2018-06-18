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Жителям Сахалина и Курил вернут половину затрат на строительство дома
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Жителям Сахалина и Курил вернут половину затрат на строительство дома 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Правительство Сахалинской области планирует компенсировать до половины затрат местным жителям на строительство индивидуальных деревянных домов. Соответствующие изменения внесут в региональную жилищную программу.
Островные власти предложили возмещать от 30 до 50 процентов от стоимости возведения деревянных домов. При этом цена «квадрата» не должна превышать среднерыночную в регионе. Предельный размер общей площади жилья, который учтут для выплаты компенсации составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 — на двух и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Многодетные могут также воспользоваться другими мерами поддержки. Среди них — региональная выплата до двух миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также средства регионального и федерального материнского капитала — 657 тысяч рублей.
Министр социальной защиты области Елена Касьянова привела пример. Многодетная семья из пяти человек берет через Сахалинское ипотечное агентство беспроцентный заем — шесть миллионов рублей — на 20 лет для строительства дома.
— Через органы соцзащиты сразу компенсируются два миллиона. Еще 657 тысяч — это региональный и федеральный материнский капитал. Остается выплатить три миллиона 343 тысячи рублей. После того, как дом будет введен в эксплуатацию, подаются документы в региональное министерство строительства, которое компенсирует еще около 1,7 миллиона рублей. Таким образом семья получает в совокупности от государства почти 4,4 миллиона рублей, — пояснила Касьянова.
По словам руководителя сахалинского ипотечного агентства Геннадия Осипова, организация уже начала поддерживать многодетные семьи.
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