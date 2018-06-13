«Почта России» предупредила о «параличе» на таможне

России могут перенести снижение максимальной стоимости посылок из иностранных интернет-магазинов, которые не облагаются пошлиной, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту Министерства финансов России , беспошлинный порог должен упасть с 1 июля 2018 года с одной тысячи до 500 евро, а с 1 января будущего года — до 200 евро.

Однако в «Почте России» уверены, что снижение порога сократит и доходы компании от посылок, при том что интернет-торговля приносит ей 30% выручки. Кроме того, Подгузов напомнил вице-премьеру, что в настоящее время инфраструктура «Почты России» не позволяет взимать пошлины автоматически, и предупредил, что это может привести к «параличу» оформления посылок на таможне.

В связи с этим гендиректор компании призвал Акимова перенести снижение беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов на 2021 год.