«Почта России» предупредила о «параличе» на таможне 

В России могут перенести снижение максимальной стоимости посылок из иностранных интернет-магазинов, которые не облагаются пошлиной, сообщает «Коммерсант».
По информации издания, соответствующее предложение в письме к зампреду правительства Максиму Акимову, курирующему связь, транспорт и цифровизацию экономики, озвучил генеральный директор госкомпании «Почта России» Николай Подгузов.
Согласно проекту Министерства финансов России, беспошлинный порог должен упасть с 1 июля 2018 года с одной тысячи до 500 евро, а с 1 января будущего года — до 200 евро.
Однако в «Почте России» уверены, что снижение порога сократит и доходы компании от посылок, при том что интернет-торговля приносит ей 30% выручки. Кроме того, Подгузов напомнил вице-премьеру, что в настоящее время инфраструктура «Почты России» не позволяет взимать пошлины автоматически, и предупредил, что это может привести к «параличу» оформления посылок на таможне.
В связи с этим гендиректор компании призвал Акимова перенести снижение беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов на 2021 год.