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Названы лучшие сорта пива
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Названы лучшие сорта пива 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Роскачество проверило качество светлого пива, которое продается на российских прилавках. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.
Поручение провести экспертизу пива Роскачество получило от правительства России в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года. Сотрудники организации проверили продукцию 40 крупных брендов на качество сырья и соблюдение законодательства, а также провели «расширенную дегустационную программу».
В результате исследования эксперты пришли к выводу, что самым вкусным светлым пивом в России является Amstel. Второе место досталось пиву бренда «Халзан», третье — Bud, четвертое — Heineken, а пятое — Stella Artois.
На пятом, шестом и седьмом местах расположилось пиво «Три медведя», Efes и Krusovice Imperial соответственно, а места с девятого по 11-е разделили Faxe, Bavaria и Krusovice.
Худшими из проверенных образцов были признаны пиво «Жигулевское», «Горьковское», «Окское», «Балтика №3» и «Свердловское».
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