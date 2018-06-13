Названы лучшие сорта пива

Роскачество проверило качество светлого пива, которое продается на российских прилавках. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Поручение провести экспертизу пива Роскачество получило от правительства России в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года. Сотрудники организации проверили продукцию 40 крупных брендов на качество сырья и соблюдение законодательства, а также провели «расширенную дегустационную программу».

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что самым вкусным светлым пивом в России является Amstel. Второе место досталось пиву бренда «Халзан», третье — Bud, четвертое — Heineken, а пятое — Stella Artois.

На пятом, шестом и седьмом местах расположилось пиво «Три медведя», Efes и Krusovice Imperial соответственно, а места с девятого по 11-е разделили Faxe, Bavaria и Krusovice.

Худшими из проверенных образцов были признаны пиво «Жигулевское», «Горьковское», «Окское», «Балтика №3» и «Свердловское».