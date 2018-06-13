Ещё
Власти нашли маткапиталу новое применение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маткапитал можно будет потратить на перекредитование ипотеки 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
Средства материнского капитала можно будет направить на перекредитование ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. 13 июня вступает в силу постановление Правительства, которое расширяет возможности использования выплаты на улучшение жилищных условий.
Как заметил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, до настоящего момента средства материнского капитала можно было использовать на перекредитование ранее выданных займов по строительству и приобретение жилья только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго и последующих детей. «Это не очень удобно, людям нужно больше свободы распоряжения деньгами», -сказал Медведев.
Подписанное главой правительства постановление позволяет гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту.
По расчётам вице-премьера Татьяны Голиковой, данное нововведение может коснуться около двух миллионов российских семей.
По данным Голиковой, всего материнским капиталом с начала действия этой программы в 2007 году воспользовались 8,5 миллионов семей, 5 миллионов семей уже полностью использовали средства выплаты.
Парламентская газета: последние новости
Проценты по микрозаймам ограничат В ЦБ рассказали о выплатах по системе индивидуального пенсионного капитала ПФР объяснил, что будет с накопительной частью пенсии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о планах на газопровод в обход РФ237
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу329
Турция запустила газопровод в обход России928
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги458
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком256
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение