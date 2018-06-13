Власти нашли маткапиталу новое применение

Маткапитал можно будет потратить на перекредитование ипотеки

Средства материнского капитала можно будет направить на перекредитование ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. 13 июня вступает в силу постановление Правительства, которое расширяет возможности использования выплаты на улучшение жилищных условий.

Как заметил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев , до настоящего момента средства материнского капитала можно было использовать на перекредитование ранее выданных займов по строительству и приобретение жилья только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго и последующих детей. «Это не очень удобно, людям нужно больше свободы распоряжения деньгами», -сказал Медведев.

Подписанное главой правительства постановление позволяет гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту.

По расчётам вице-премьера Татьяны Голиковой , данное нововведение может коснуться около двух миллионов российских семей.

По данным Голиковой, всего материнским капиталом с начала действия этой программы в 2007 году воспользовались 8,5 миллионов семей, 5 миллионов семей уже полностью использовали средства выплаты.