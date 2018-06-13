Проценты по микрозаймам сделают «адекватными»

Проценты по микрозаймам ограничат

России могут ограничить предельную сумму микрозаймов по договорам кредитования, заключенным до марта 2016 года. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы во главе с членом Комитета по контролю и Регламенту Андреем Барышевым

На сегодняшний день размер максимальной суммы микрозайма для физических лиц, с учётом начисленных процентов, снижен с четырехкратного до трёхкратного. Кроме того, установлен предельный размер начисления процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму, составляющий двукратную сумму непогашенной части займа. Однако соответствующие ограничения установлены лишь по отношению к договорам, которые были заключены с 29 марта 2016 года.

Законопроектом предлагается распространить действие трёхкратного размера максимальной суммы микрозайма для физических лиц, а также предельного размера процентов, которые были начислены при просрочке исполнения обязательств по микрозайму в отношении договоров микрокредитования физических лиц, независимо от даты их заключения.

Государственная Дума планирует рассмотреть соответствующие поправки на пленарном заседании 13 июня.

Авторы подчёркивают, что до 29 марта 2016 года было заключено более 11 миллионов договоров, из которых около 5 миллионов были просрочены и процентная ставка по ним составляет порядка 700 процентов годовых. Таким образом, у россиян практически нет никакой возможности оплатить такие задолженности.