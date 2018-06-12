Армения меняет систему пенсионных отчислений

Платить будут все, но меньше. Правительство Армении приняло решение снизить накопительные пенсионные отчисления с заработной платы, сообщает «МИР „24“. Сейчас работники переводят в пенсионный фонд 5% своей зарплаты, еще 5% за них перечисляет государство. Однако правительство предлагает эти цифры пересмотреть, чтобы граждане платили меньше.

Кроме того, с 1 июля отчисления будут делать и те, кто трудится в частном секторе. Пока это обязательно лишь для бюджетников.

»У нас несколько вариантов. Первое отменить систему, но 70% накопленных средств вложены в экономику страны и при аннулировании мы получим негативные эффекты. Другой вариант отсрочить внедрение обязательного компонента для не включенных в систему граждан. Но 200 тысяч граждан, которые 4 года делали взносы, окажутся в неравных условиях. Поэтому предлагаем, чтобы все платили не 5, а 2,5%», — заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян

Государство, напротив, будет перечислять больше. На счета граждан в пенсионных фондах из бюджета страны вместо 5% процентов пойдут 7,5%.

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