Исследование: больше всего богатых семей — на Ямале

Согласно исследованию, у ямальской семьи с двумя детьми, где оба родителя получают средний по региону заработок, после минимальных жизненно необходимых затрат остается 114,8 тысячи рублей. Это самый высокий показатель в стране. В тройке лидеров также Чукотка, где остаток составляет 100,9 тысячи рублей, и Москва — 83 тысячи рублей.

Составители отмечают, что высокие зарплаты на Ямале и Чукотке — компенсация за суровый климат и сложные условия жизни. Москва же традиционно в тройке как крупнейший финансовый центр.

Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Якутия. Еще в шести российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская и Магаданская области, ХМАО

Самые бедные семьи живут в Чечне , Ивановской и Псковской областях и Дагестане , здесь остаток после минимальных расходов семьи с двумя детьми составляет от 6,8 до 3,1 тысячи рублей. А Кабардино-Балкария и вовсе ушла в минус с остатком свободных денег на семью -1,2 тысячи рублей.

Рейтинг, составленный « РИА Рейтинг», рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов на основании данных Росстата . В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум.

Отдельно рассчитывались расходы семей с одним ребенком и двумя детьми. В нем также на первом месте Ямал, здесь семья с одним ребенком может располагать свободным остатком в 130 тысяч рублей.