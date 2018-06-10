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Почти 10,5 тыс. за первенца: в Крыму рассказали о новой выплате
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Почти 10,5 тыс. за первенца: в Крыму рассказали о новой выплате 

РИА Новости Крым 10 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В бюджете Республики Крым на 2018 год на выплату пособий семьям с детьми предусмотрено более 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов РК, ссылаясь на заместителя главы ведомства Ивана Фурса.
По его словам, из указанных средств финансируются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие беременной жене военного, проходящего службу по призыву, другие.
Фурс добавил, что в этом году введена новая ежемесячная выплата в связи рождением первого ребенка. Она предусмотрена в случае, если малыш появился на свет не раньше 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
"По Крыму в 2018 году ежемесячная выплата в связи рождением первого ребенка составляет 10 тыс. 487 рублей. На финансирование данной выплаты в республиканском бюджете на этот год предусмотрено более 255 млн рублей", — уточнил Фурс.
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