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Россиянам предрекли бензин по 100 рублей
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Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соглашение правительство с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС), передает РБК.
В НТС отметили, что в случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года. «Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться» — заявили в объединении.
Для решения проблемы они предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.
>> России предсказали массовое закрытие АЗС
8 июня, стало известно, что нефтяные компании начали наращивать поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. Эти меры должны были стабилизировать ситуацию на рынке бензина. До этого Минфин отчитывался, что разработал документ, который позволит влиять на объемы продаж бензина на территории России, основная идея документа — возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо — эти же поправки, по словам Бондаренко, и были направлены в Госдуму.
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