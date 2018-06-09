Россиянам предрекли бензин по 100 рублей

Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина

Соглашение правительство с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС), передает РБК.

В НТС отметили, что в случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года. «Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться» — заявили в объединении.

Для решения проблемы они предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.