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Бензин подешевел
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Бензин подешевел 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на бензин и дизельное топливо в Москве начали снижаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.
>> Путин назвал причину роста цен на бензин
В период с 4 по 9 июня дизельное топливо подешевело на 5 копеек до 44,35 рубля за литр, бензин марки Аи-92 — на 7 копеек, до 42,52 рубля за литр, Аи-95 — на 8 копеек, до 45,83 рубля за литр.
Последний раз бензин Аи-92 дешевел в конце февраля на две копейки, а бензин Аи-95 снижался в цене на одну копейку в начале марта.
В конце мая кабинет министров принял решение снизить с 1 июня акцизы на бензин на три тысячи рублей и на дизельное топливо на две тысячи рублей, чтобы стабилизировать рост цен на топливо. 7 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал ситуацию с ростом цен на бензин и дизтопливо «недопустимой».
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