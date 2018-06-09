Бензин подешевел

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве начали снижаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

В период с 4 по 9 июня дизельное топливо подешевело на 5 копеек до 44,35 рубля за литр, бензин марки Аи-92 — на 7 копеек, до 42,52 рубля за литр, Аи-95 — на 8 копеек, до 45,83 рубля за литр.

Последний раз бензин Аи-92 дешевел в конце февраля на две копейки, а бензин Аи-95 снижался в цене на одну копейку в начале марта.

В конце мая кабинет министров принял решение снизить с 1 июня акцизы на бензин на три тысячи рублей и на дизельное топливо на две тысячи рублей, чтобы стабилизировать рост цен на топливо. 7 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал ситуацию с ростом цен на бензин и дизтопливо «недопустимой».