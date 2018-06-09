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Законодательный орган штата Нью-Джерси одобрил легализацию ставок на спорт
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Законодательный орган штата Нью-Джерси одобрил легализацию ставок на спорт 

Чемпионат.com 10 часов назад
Законодательный орган штата Нью-Джерси принял закон о легализации спортивных ставок. Теперь документ должны утвердить в сенате, после чего он отправится на стол губернатору штата. Согласно законопроекту казино со скачками и спортивными ставками будут облагаться налогом в размере 8,5%. Налог на онлайн-ставки будет составлять 13%.
В мае Верховный суд США разрешил ставки на спорт по всей стране, отменив федеральный закон, который запрещал делать ставки на футбол, баскетбол, бейсбол и другие виды спорта в большинстве штатов. По оценкам американской игровой Ассоциации, американцы незаконно ставят около $ 150 млрд на спорт каждый год.
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