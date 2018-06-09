Ростовская область опустилась на 59 место среди регионов России по благосостоянию семей

В рейтинге участвовали только семьи с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату. По общероссийским показателям в семьях с двумя детьми остаётся 36,6 тысяч, это превышает прошлогодний показатель на 11%.

Первое место рейтинга было присвоено Ямало-Ненецкому округу (115 тысяч рублей), второе место заняла Чукотка (101 тысяча рублей), третье — Москва (83 тысячи). Минимальное количество свободных денег остаётся Кабардино-Балкарской республике , где семья с двумя детьми нуждается в дополнительных займах после после оплаты минимальных расходов — чуть больше 1200 рублей.