Ростовская область «просела» в рейтинге благосостояния семей: регион на 59-м месте в России 

В 85 регионах страны посчитали, сколько денег в месяц останется в семейном бюджете после минимальных расходов. Ростовская область опустилась в этом рейтинге по сравнению с 2016 годом на два пункта — до 59-го места. После всех трат на коммуналку, продукты и одежду, в семье с двумя детьми останется 15 354 рублей, в семье с одним ребенком — 25 480 рублей.
Для составления рейтинга использовались данные семьи с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату. По России этот показатель выше, чем в Ростовской области — в семьях с двумя детьми остается 36,6 тысячи рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.
— Регионы-лидеры рейтинга благосостояния семей — представители добывающих регионов, где высокие зарплаты являются компенсацией сурового климата, сложных условий жизни и финансовые центры, где характерны высокие цены, — сообщает РИА «Рейтинг».
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий округ, там в семье с двумя детьми остается почти 115 тысяч рублей. На втором месте — Чукотка с показателем в 101 тысячу. Тройку замыкает Москва, семья в столице страны сохраняет 83 тысячи рублей после минимальных расходов.
Меньше всего остается в семейном бюджете в Кабардино-Балкарской республики. Там семье с двумя детьми придется влезть в долги, чтобы оплатить минимальные расходы. По итогам месяца ей не хватит 1220 рублей.