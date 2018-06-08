Дом.рф и банк «Российский капитал» снизили ставки по ипотеке

Дом.рф и банк «Российский капитал» (на 100% принадлежит Дом.рф) с сегодняшнего дня, 9 июня, снижают ставки по ипотечным программам на 0,25-0,5 п.п.

Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на рефинансирование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9% годовых.

Для отдельных категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, а также жители Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона при покупке строящегося жилья действует вычет 0,25 п.п. Для них минимальная ставка по кредиту составит 8,5% годовых.