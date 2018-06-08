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Ипотечные ставки продолжают снижаться
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Ипотечные ставки продолжают снижаться 

Национальная Служба Новостей 8 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
С 9 июня ДОМ. РФ и банк «Российский капитал» анонсировали понижение ипотечных ставок. С этой даты жилье, находящееся в стадии строительства, возможно взять в кредит под 8,75% годовых.
Такой же процент касается перекредитований уже имеющихся займов. Оформление ипотеки на приобретение готового жилья начинается от 9%. Для некоторых категорий россиян, в частности, многодетных семей, а также жителей Дальневосточного округа и Байкальского региона при покупке строящегося жилья минимальная ставка по кредиту составляет 8,5% годовых.
Для семей, в которых появился второй или третий ребенок, в ДОМ.РФ действует «Семейная ипотека с господдержкой». В рамках данной программы клиент может оформить кредит на покупку строящегося жилья по ставке 6% годовых.
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