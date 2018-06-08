«Дом.рф» 9 июня снизит ставки по ипотеке

"Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%", — уточняется в нем.

Как отмечается в пресс-релизе, для многодетных семей минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье составит 8,5% годовых.

Самые низкие ставки «Дом.рф» предложит покупателям жилья по программам, реализуемым госкомпанией при поддержке Минстроя совместно с региональными властями. Для таких заемщиков ипотечные ставки будут начинаться от 5,75% годовых, в случае, если кредит по региональной программе берет многодетная семья — от 5,5%.