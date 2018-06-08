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«Дом.рф» 9 июня снизит ставки по ипотеке
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«Дом.рф» 9 июня снизит ставки по ипотеке 

РИА Недвижимость 8 июня 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» и принадлежащий ей банк «Российский капитал» с 9 июня снизят ставки по своим ипотечным программам на 0,25-0,5 процентного пункта, говорится в сообщении компании.
"Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%", — уточняется в нем.
Как отмечается в пресс-релизе, для многодетных семей минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье составит 8,5% годовых.
Самые низкие ставки «Дом.рф» предложит покупателям жилья по программам, реализуемым госкомпанией при поддержке Минстроя совместно с региональными властями. Для таких заемщиков ипотечные ставки будут начинаться от 5,75% годовых, в случае, если кредит по региональной программе берет многодетная семья — от 5,5%.
Ранее о снижении ставок по ипотеке с 9 июня объявил Сбербанк: для зарплатных клиентов банка — до 9,1%, для всех остальных — до 9,4%.
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