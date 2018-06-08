Голикова отказалась комментировать сообщения СМИ о повышении пенсионного возраста

МОСКВА , 8 июня. / ТАСС /. Вице-премьер Татьяна Голикова , отвечающая в правительстве за пенсионную реформу, отказалась комментировать сообщения СМИ о согласовании правительством параметров повышения пенсионного возраста.

"Нет, не буду комментировать. У нас сегодня благотворительность", — сказала Голикова журналистам в кулуарах конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».

По информации источников РБК, правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий — повышение пенсионного возраста до 60 лет. В то же время большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, сохранится.

Источник ТАСС, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил, что за основу правительство приняло схему увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В ходе «Прямой линии» 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что «в высшей степени осторожно» относится к вопросу повышения пенсионного возраста. Президент также обратил внимание на то, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована им перед правительством, — это «значительное повышение доходов пенсионеров».