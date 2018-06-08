Ещё
Голикова отказалась комментировать сообщения СМИ о повышении пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голикова отказалась комментировать сообщения СМИ о повышении пенсионного возраста 

ТАСС 8 июня 2018
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за пенсионную реформу, отказалась комментировать сообщения СМИ о согласовании правительством параметров повышения пенсионного возраста.
"Нет, не буду комментировать. У нас сегодня благотворительность", — сказала Голикова журналистам в кулуарах конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».
По информации источников РБК, правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий — повышение пенсионного возраста до 60 лет. В то же время большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, сохранится.
Источник ТАСС, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил, что за основу правительство приняло схему увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
В ходе «Прямой линии» 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что «в высшей степени осторожно» относится к вопросу повышения пенсионного возраста. Президент также обратил внимание на то, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована им перед правительством, — это «значительное повышение доходов пенсионеров».
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Глава правительства Дмитрий Медведев в мае этого года заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста все же придется принять.
ТАСС: последние новости
ЦБ готов в будущем рассмотреть вопрос о возможности инвесткомпаниям открывать счета ИПК Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста Долг муниципалитетов Подмосковья перед поставщиками энергии составляет 11 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8117
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей261
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение