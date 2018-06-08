Голикова отказалась комментировать сообщения СМИ о повышении пенсионного возраста 

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за пенсионную реформу, отказалась комментировать сообщения СМИ о согласовании правительством параметров повышения пенсионного возраста.
"Нет, не буду комментировать. У нас сегодня благотворительность", — сказала Голикова журналистам в кулуарах конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».
По информации источников РБК, правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня. За основу принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий — повышение пенсионного возраста до 60 лет. В то же время большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, сохранится.
Источник ТАСС, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил, что за основу правительство приняло схему увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
В ходе «Прямой линии» 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что «в высшей степени осторожно» относится к вопросу повышения пенсионного возраста. Президент также обратил внимание на то, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована им перед правительством, — это «значительное повышение доходов пенсионеров».
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Глава правительства Дмитрий Медведев в мае этого года заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста все же придется принять.