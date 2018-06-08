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Много ли жителей Архангельской области берут ипотеку?
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Много ли жителей Архангельской области берут ипотеку? 

АиФ Архангельск 8 июня 2018
Фото: АиФ Архангельск
Часто ли в Архангельской области берут ипотеку?
Отвечает управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаил Карпунин:
— Ипотечные кредиты — востребованный жителями Поморья банковский продукт. Это более четверти объёма всех кредитов, выданных населению Архангельской области и Ненецкого автономного округа с начала года. По объёму выданной ипотеки наш регион по-прежнему занимает третье место в СЗФО после Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С начала 2018 года ипотеку в Поморье стали брать чаще. За последний год средневзвешенная процентная ставка снизилась на 2,2% и к началу мая составляла 9,46% годовых. Всего за четыре месяца 2018 года жителям региона выдано 4,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,4 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года — 2,9 тысячи кредитов на сумму 4,9 млрд рублей). Задолженность населения по ипотеке выросла на 6,2%.
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