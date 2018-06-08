Хороший долг или плохая задолженность? Как разные виды займов влияют на нашу жизнь

Брать или не брать кредит — вопрос сложный. Один и тот же вид займа может помочь выжить или погубить финансовую устойчивость. Все дело в нюансах, и речь не только о процентах, которые попросит банк. Возможность взять кредит в банке разные люди оценивают по-разному. Для кого-то это постоянная практика, для кого-то — стрессовая ситуация, которой нужно избегать всеми силами. Специалисты говорят, что кредиты нужно и можно брать, главное делать это с умом, чтобы хороший долг не превращался в плохую задолженность, которая испортит жизнь человека. О том, как отличить хороший кредит от плохого, пишет gobankingrates.com.

Кредитные карты

Кредитные карты обычно принято считать плохой задолженностью. Хотя они могут помочь дожить до зарплаты или срочно оплатить счет, a также получить вознаграждение и бонусы. Кредитные карты могут стать финансовым помощником, если обращаться с ними осторожно и внимательно. Главное — вовремя закрывать долг и не покупать на кредитку то, без чего можно обойтись.

Ипотека

Этот кредит станет выгодным в том случае, если вы покупаете жилье в хорошем доме и районе: тогда спустя некоторое время вы сможете продать квартиру или дом минимум за ту же сумму, которую потратили на погашение задолженности банку. Если вы купите недвижимость в перспективном районе, уже через пару лет ее цена может вырасти в 1,5 — 2 раза.

Автомобильный и личные кредиты

Эти займы — в сером пространстве, они не плохие и не хорошие. Конечно, взятая в кредит машина каждый месяц теряет в стоимости, и вы, конечно, теряете деньги. С другой стороны, не слишком дорогой кредит, который вы вовремя вернули, поможет создать хорошую кредитную историю, и когда вы, например, соберетесь взять ипотеку, в банке предложат более выгодные условия.

Кредит для роскошный покупок, которые точно вам не по карману — всегда плохая идея, но если вам нужны деньги, например, на лечение или оплату налоговой задолженности, одолжить у банка — не самый плохой вариант.

Долг длиною в жизнь

Ваш подход к долговым обязательствам и последствиям долга для вашего финансового здоровья будет, скорее всего, отличаться на разных жизненных этапах. Например, студенты часто «жонглируют» задолженностью по кредитным картам, одалживают деньги в банке на машину или личные покупки, что в итоге отдаляет создание семьи и рождение детей: приходится расплачиваться с долгами.

Долг влияет на финансовые отношения в паре, ведь у каждого супруга часто уже есть один или несколько непогашенных кредитов. Пары с детьми имеют дополнительные проблемы: нужно копить на образование ребенка, думать о своей пенсии и помогать финансово пожилым родителям. Развод или смерть супруга могут еще больше осложнить ситуацию.

В любом случае, кредиты способны помочь в ряде жизненных ситуаций, главное — понимать, что их нужно будет возвращать, и желательно как можно скорее.

Теги: личные финансы