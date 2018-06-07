Свершилось: правительство определилось с пенсионным возрастом

Концепция грядущей пенсионной реформы в России уже готова, документ будет утвержден на заседании правительства России 14 июня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

По данным источников издания, за основу реформы будет взять вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но не исключен и более мягкий вариант — 65 для мужчин и 60 для женщин.

При этом большую часть льгот для пенсионеров решено оставить, утверждают источники.

Ранее сообщалось, что правительство в ближайшее время подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста. «Правительство свои предложения [по вопросу пенсионного возраста] подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу », — сказал Медведев депутатам. Медведев подчеркнул, что решение о повышении пенсионного возраста все равно будет принято, но при этом будет учтен целый ряд факторов и проведена работа, «чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей».

Медведев напомнил, что действующий пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — был введен в 1940-е годы, когда была совсем другая продолжительность жизни.

Напомним, авторы доклада из Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) подсчитали, что каждые полгода отсрочки пенсионного возраста отнимают у россиян в среднем 82,2 тысячи рублей. Сумма складывается из среднемесячной пенсии, которая умножена на полгода. Это срок гособеспечения, которого лишатся потенциальные пенсионеры. Если же пенсионный возраст увеличится на пять лет, то потери каждого россиянина составят более 800 тысяч рублей, учитывая, что средние ежемесячные выплаты останутся на прежнем уровне — 13,7 тысячи рублей.